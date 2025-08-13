TERZA CATEGORIA, PER IL C. S. CASARGO “SERVIRÀ MASSIMA CONCENTRAZIONE”

CASARGO – È ufficiale il calendario del girone della Terza Categoria per la stagione 2025-26, in cui torna protagonista il Centro Sportivo Casargo. Dopo anni nel CSI, la squadra dell’Alta Valsassina è pronta ad affrontare una competizione impegnativa: il girone A – che vedrà sfidarsi, tra le altre, realtà storiche come GSO San Giorgio, AC Pagnano, Dolzago ASD, Polisportiva Monticellese e Unione Sportiva Olympic.

Il presidente del sodalizio valsassinese Carlo Pasquini non nasconde sia il prestigio sia la difficoltà della nuova avventura: “Il campionato è di un livello superiore, come tutti i giocatori sanno. Cercheremo di fare il meglio possibile e di affrontare le partite con la giusta concentrazione: nel CSI un errore era rimediabile, in Terza diventa difficile”.

Nel Girone A militano 16 squadre: oltre al Centro Sportivo Casargo, si contenderanno la vetta anche compagini come Assese Calcio 2025, Oratorio Cassago, Victoria ASD, OSG.B. Merate e O. Barzanò. Il gruppo si preannuncia combattuto, con trasferte e scontri diretti che potranno rivelarsi decisivi per i sogni di promozione.

Il ritorno di Casargo nella categoria FIGC segna anche un nuovo impegno sportivo e organizzativo. Da quest’anno i biancorossi dovranno alzare la soglia di attenzione: poche disattenzioni, maggiore intensità e tanta voglia di sorprendere.

Il fischio d’inizio è alle porte: il Centro Sportivo Casargo è pronto a tuffarsi in questa nuova, entusiasmante sfida.

