FESTA DI MARIA REGINA DEI MONTI: AI PIANI DI BOBBIO FEDE E TRADIZIONE

PIANI DI BOBBIO – Oggi, venerdì 22 agosto, la Comunità Pastorale di Barzio, Cremeno, Maggio, Moggio e Pasturo si è riunita ai Piani di Bobbio per celebrare la festa di Maria Regina dei Monti, un appuntamento parallelo e complementare alle grandi solennità cristiane come l’Assunzione e la Regalità di Maria.

Questo evento, pur recente nel calendario liturgico, affonda le sue radici nell’inizio del Novecento, quando il Congresso mariano internazionale proponeva l’istituzione della festa della regalità universale di Maria, in risposta alle crescenti attività mariane in Europa e nel mondo.

Negli anni, la devozione a Maria Regina dei Monti si è arricchita di momenti liturgici, riflessioni teologiche e celebrazioni che connettono la figura della Madonna alla bellezza dei monti, considerati luoghi privilegiati di silenzio e spiritualità. Ai Piani di Bobbio, la statua di Maria si erge come simbolo di protezione per tutto il territorio, richiamando fedeli e visitatori a riflettere sul significato della regalità di Maria: non come potere terreno, bensì come segno della sua unione profonda con Cristo, nel mistero dell’Assunzione.

La giornata ha offerto momenti di preghiera, processioni e occasioni di incontro fra generazioni, rinsaldando il legame fra la comunità e le tradizioni mariane. Significativa, inoltre, la riflessione sulla pace, ispirata dalle parole del Cardinale Zuppi, che invita a guardare a Maria come modello di ascolto, accoglienza e preghiera per un mondo ferito dalla violenza.