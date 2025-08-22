DOMANI SERA A PASTURO IL TEATRO DEI BURATTINI CON “FANTASTICA…MENTE”

PRIMALUNA – Sabato 23 agosto alle 21, in Piazza XXV Aprile a Pasturo va in scena “Fantastica…Mente – L’Arca di Noe“, uno spettacolo di narrazione, musica dal vivo e videoproiezioni.
In caso di maltempo, lo spettacolo si terrà nel Teatro Parrocchiale.
Ingresso libero.
L’evento si svolge all’interno del Festival “I Luoghi del Lago, dei Colli e dei Monti”, che celebra la seconda edizione del suo percorso teatrale in provincia di Lecco. Direzione artistica “Il Cerchio Tondo – Teatro di Marionette e Burattini“. Per informazioni https://www.ilcerchiotondo.it/.