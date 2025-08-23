LECCO – Dopo la precedente sconfitta in Coppa Italia, la prima partita di campionato per il Lecco che ritrova lo stesso Ospitaletto.
Stallo a centrocampo, nei primi minuti le due squadre si studiano, con passaggi corti, al secondo minuto Furrer mette una palla in mezzo rasoterra ma intercettata. Primo tentativo per il Lecco al 4′ di Zanellato su assist di Furrer che però si infrange distante dalla porta…
LECCO-OSPITALETTO, LA RIVINCITA: 2-1 GRAZIE A ZANELLATO E SIPOS