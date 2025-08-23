PROGETTO DA 713MILA EURO PER IL RESTYLING DEL MUNICIPIO DI PREMANA

PREMANA – Il Comune di Premana ha avviato un progetto per la manutenzione e il miglioramento energetico del palazzo municipale, edificio risalente al 1982 che presenta attualmente scarse prestazioni sotto il profilo sia edilizio che impiantistico.

Grazie al bando “Seed Pa – Sostenibilità ed efficienza energetica degli edifici pubblici”, finanziato dal Programma regionale FESR 2012-27 (Fondo europeo di sviluppo regionale), l’amministrazione guidata dal sindaco Elide Codega ha ottenuto l’opportunità di richiedere risorse per un intervento da 713mila euro, progettato dall’architetto Andrea Negrini dell’ufficio tecnico comunale.

L’edificio ha una funzione importante per la comunità: al piano terra si trovano gli uffici postali e locali di archivio, mentre ai piani superiori sono collocati gli uffici comunali. Al primo piano si trovano gli uffici tributi, anagrafe, segreteria e la stanza del sindaco, mentre il secondo ospita l’aula consiliare, l’ufficio tecnico e lo Sportello unico per le attività produttive.

Attualmente il municipio è riscaldato da un impianto a metano condiviso con la scuola elementare vicina; sul tetto sud è installato un impianto fotovoltaico da 4,92 kWh.

Il progetto contempla l’installazione di un cappotto termico sulle pareti esterne e la completa rifacitura del tetto: verrà sostituita la copertura in tegole di cemento con una nuova struttura in legno isolata, coperta da tegole in coppi, assenti fino a ora. Il miglioramento dell’involucro edilizio riguarderà anche la sostituzione totale dei serramenti attuali in alluminio, privi di taglio termico e con vetri standard, con nuovi infissi in alluminio ad alte prestazioni termiche.

Sarà inoltre realizzato un impianto di ventilazione meccanica controllata con recupero di calore, sostituiti gli scaldabagni attuali con modelli a pompa di calore più efficienti e aggiornato l’illuminazione interna con lampade LED in sostituzione di quelle fluorescenti. Il progetto prevede anche la ristrutturazione di alcuni spazi interni, il miglioramento dell’accesso al sottotetto e interventi edilizi e impiantistici finalizzati a rendere più funzionali gli ambienti interni. Non sono invece programmati interventi all’impianto di riscaldamento, che è stato rinnovato nel 2009 con il passaggio dal gasolio al metano.

