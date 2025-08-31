NÒCC DE CORTABI 2025: UNA PARTECIPATA SERATA DI FESTA E COMUNITÀ

CORTABBIO — Sabato 30 agosto, i Giardinetti degli Alpini si sono trasformati in un vivace palcoscenico di convivialità, musica e tradizione per la quarta edizione della Nòcc de Cortabi. L’evento, organizzato con passione dal gruppo Asnin de Cortabi, ha registrato una partecipazione straordinaria, confermando il suo ruolo centrale nella vita sociale della comunità.

Fin dalle prime ore della sera, centinaia di persone hanno affollato l’area sotto il grande tendone verde, creando un’atmosfera calorosa e coinvolgente. Le lunghe tavolate di legno si sono riempite rapidamente, con famiglie, giovani e anziani pronti a gustare una cena a base di prodotti tipici locali, servita con cura e generosità a partire dalle 19.

Alle 22, il DJ set di Striker ha acceso la notte con un mix di musica coinvolgente, trasformando il giardino in una pista da ballo sotto le stelle. Tra luci soffuse, chiacchiere e brindisi, la serata ha offerto momenti di puro divertimento e condivisione.

La forte affluenza ha superato le aspettative degli organizzatori, dimostrando quanto la Nòcc de Cortabi sia diventata un appuntamento atteso e amato. Non solo un evento, ma un simbolo di identità e appartenenza per Cortabbio e dintorni.

I dettagli curati, come le decorazioni con palloncini e la presenza di volontari sorridenti, hanno reso l’esperienza ancora più speciale. E mentre il logo dell’asinello vegliava sull’ingresso, la comunità ha risposto con entusiasmo, rafforzando il legame tra tradizione e modernità.