CALCIO LECCO: GRANDE INIZIO, MA SETTEMBRE SVELERÀ LE VERE AMBIZIONI

LECCO – La stagione 2025/26 non poteva cominciare meglio per la Calcio Lecco nel campionato di Serie C, girone A. Sono 7 i punti conquistati dopo le prime tre partite contro Ospitaletto (2-1), Triestina (1-1) e gli ultimi nel match contro le Dolomiti Bellunesi (3-0) . Così la squadra condivide attualmente il primo posto in classifica a 7 punti insieme a Vicenza e Renate.

La formazione di mister Valente ha messo in mostra un calcio efficace, con 6 gol realizzati e solo 2 subiti, un bilancio che testimonia la capacità di essere solidi in difesa senza rinunciare all’attacco. La squadra è chiamata ora a mantenere questa forma e a confermare il ruolo di protagonista nel proseguo del campionato. Il tecnico ha fiducia e parla di “un percorso iniziato”.