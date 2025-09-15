SKIROLL IN PIANO: MARIA INVERNIZZI CAMPIONESSA ITALIANA GIOVANI

DARFO BOARIO TERME (BS)– Fine settimana di grande prestigio per gli atleti della Valsassina, impegnati nei Campionati Italiani di skiroll in piano, sulla distanza dei 12 km in tecnica libera. Splendido risultato per Maria Invernizzi, seconda assoluta (foto sotto) e campionessa italiana nella categoria giovani (U18+U20, in copertina).

La portacolori della Valle si è detta soddisfatta della propria prova: “Sono felice per la gara di oggi perché sono state delle settimane non molto facili in cui non ho avuto buone sensazioni, mentre oggi mi sembrava di stare un pochino meglio. Non voglio illudermi anche perché il bello viene ora con le gare di Coppa del Mondo a Roma e in Val di Fiemme, ma sicuramente è stato un ottimo punto di partenza. Ho cercato di gestire la gara e di fare gioco di squadra anche con mia sorella che si è difesa bene nonostante siano le sue prime esperienze nella categoria giovani/senior e alla fine sono riuscita a ottenere un ottimo risultato. Anche la gara di ieri è andata bene, anche se ho fatto qualche errore, ma in generale sono abbastanza soddisfatta della mia gara. Complimenti anche ad Aurora (sua sorella, ndr), sempre lì davanti”.

Grande soddisfazione anche nella gara Sprint valida come tappa di Coppa Italia (U18+U20), nella quale Maria si è imposta al primo posto mentre la sorella Aurora ha conquistato il terzo gradino del podio(nell’immagine sopra).

Sul fronte societario, la Nordik Ski Valsassina ha saputo mettersi in mostra conquistando due strepitosi terzi posti: nella Coppa Italia Sprint e nei Campionati Italiani in Piano Distance a tecnica libera. A precedere il club valsassinese sul podio il Winter Sc Subiaco e l’SC Orsago (TV). Ben 44 le società al via, a testimoniare un movimento in crescita e molto partecipato.

–

Il risultato conferma la grande passione e l’impegno degli atleti valsassinesi, capaci di distinguersi con entusiasmo nel panorama nazionale. L’associazione guarda ora con motivazione alle ultime prove del circuito, che si chiuderà il 26 ottobre a Valdobbiadene, nel trevigiano.

RedSpo