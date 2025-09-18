AUTO IN FIAMME, CHIUSA POI RIAPERTA LA NUOVA LC-BALLABIO DIREZIONE SUD.

BALLABIO – Questa mattina il tunnel della nuova Lecco-Ballabio è stato temporaneamente chiuso in direzione Lecco a causa di un’auto il cui motore avrebbe preso fuoco. L’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco ha permesso di mettere tutto sotto controllo senza conseguenze gravi.

La galleria è attualmente chiusa al traffico in discesa, con un tempo di attesa stimato di circa 30 minuti. Si raccomanda agli automobilisti di prestare attenzione e valutare percorsi alternativi.

Dopo l’intervento dei Vigili del Fuoco, la strada è stata riaperta poco dopo le 10:30.

RedViab