GLI EVENTI DELL’ASSOCIAZIONE LILLI BERGAMINI ALLE ZOOTECNICHE 2025

BARZIO – L’Associazione Lilli Bergamini, in collaborazione con Terrealte Consorzio agricolo e agrituristico lecchese e l’Associazione Donne in Campo, partecipa alle Manifestazioni Zootecniche Valsassinesi, che si terranno il 27 e il 28 settembre presso la sede della Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera in località Prato Buscante. Con tre appuntamenti di grande valore culturale, l’iniziativa vuole focalizzare l’attenzione su agricoltura, montagna e ruolo femminile, stimolando una riflessione sull’impegno necessario per la rinascita delle terre alte, cuore della missione dell’associazione.

Si comincia sabato mattina 27 con il concorso La Forma del Latte – Concorso Lilli Bergamini – 2^ Edizione, la giuria valuterà formaggi caprini e vaccini in diverse categorie, dai freschissimi presamici ai più stagionati. La premiazione avverrà alle 14:30.

Alle 15 sarà inaugurata la mostra fotografica Quel tocco in più. Le donne: rocce giovani su montagne antiche.

Sono le donne che l’obiettivo di Claudio Pigazzi ci ha restituito nella loro dimensione reale e poetica al tempo stesso, senza gli artefatti del set, ma con l’intensità della natura che si svela e si fa luce. Sono le donne che, come è stata Lilli, custodiscono e tramandano saperi, che curano la terra, che alimentano le comunità di quell’umanità di cui non possiamo fare a meno. Alcune di loro porteranno la loro testimonianza all’inaugurazione, arricchita dagli interventi di Chiara Nicolosi dell’Associazione Donne in Campo, che presenterà le iniziative di valorizzazione del lavoro femminile in agricoltura e di cura della memoria di Liliana, e dal prof. Marco Sampietro, con gli appunti di storia e costume sui saperi delle donne valsassinesi nei secoli.

Domenica 28 settembre, alle 16 conclude il programma Ritratti di donne, spettacolo di lettura espressiva e musica, su testi di Ornella Mariani, con la regia di Irene Riva e la recitazione di Irene Riva e Ornella Mariani, accompagnate alla chitarra da Franco Limonta.