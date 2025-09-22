SKIROLL: MARCO COMBI E MARCO COLOMBO A PODIO NEL TROFEO DI SOVERE

SOVERE (BG) – Sabato 20 settembre, le strade tra Sovere e Bossico si sono animate per il 14° Trofeo Penne Nere G.S.A. Sovere, gara di skiroll in salita in tecnica classica, valida per il circuito di Coppa Italia. L’evento, organizzato dalla A.S.D. GSA Sovere in collaborazione con la F.I.S.I., ha visto protagonisti alcuni dei giovani talenti più promettenti del panorama nazionale.

Lo Sci Club Primaluna, in gara con due dei migliori prospetti, ha lasciato il segno anche nella sfida bergamasca: Marco Combi (in copertina) ha conquistato il terzo posto nella categoria Under 16, confermando la sua costanza e determinazione. Marco Colombo (a destra), altro giovane talento del club, ha brillato nella categoria Under 18, salendo sul primo gradino del podio con una prova solida e grintosa.

RedSpo