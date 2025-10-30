SONDAGGIO VN. TRASPORTO SCOLASTICO: I LETTORI DENUNCIANO DISSERVIZI

VALSASSINA – Dopo il dibattito sulla caccia, Valsassinanews ha proposto ai lettori un nuovo sondaggio dedicato a un servizio fondamentale per molte famiglie: il trasporto scolastico. Funziona davvero? È all’altezza delle esigenze degli studenti e dei genitori?

TRASPORTO SCOLASTICO: TRA DISSERVIZI E SOLUZIONI A METÀ

Il sondaggio ha raccolto 219 voti, e i risultati evidenziano una forte insoddisfazione. La maggioranza relativa (44%, 97 voti) ha risposto No, per niente, segnalando disservizi, ritardi e mancanza di copertura adeguata. Un altro 21% (45 voti) ha indicato che il servizio funziona a giorni alterni, mentre solo il 20% (43 voti) lo considera abbastanza soddisfacente.

Le posizioni più critiche e disilluse non mancano: il 6% (14 voti) ha bollato il tema come il solito magna-magna, il 3% (7 voti) ha risposto multe a parte…, lasciando intendere che le sanzioni non risolvono i problemi. Il 4% (9 voti) non ha una posizione precisa, mentre il 2% (4 voti) non è interessato all’argomento.

Il trasporto scolastico resta un tema caldo, soprattutto in un territorio come la Valsassina, dove la distanza tra frazioni e istituti può rappresentare un ostacolo concreto. I risultati del sondaggio indicano chiaramente che molti cittadini chiedono un miglioramento, sia in termini di efficienza che di copertura.

Risposta Percentuale Voti
No, per niente 44% 97
A giorni alterni 21% 45
Sì, abbastanza 20% 43
È sempre il solito magna-magna 6% 14
Non ho idee precise in proposito 4% 9
Multe a parte… 3% 7
L’argomento non mi interessa 2% 4

PROSSIMO SONDAGGIO: COSA PENSI DI HALLOWEEN?

Il nuovo tema lanciato da Valsassinanews riguarda una ricorrenza sempre più diffusa anche in Valle: Halloween. La festa è un momento divertente per i bambini o una tradizione americana da evitare?

Il sondaggio sarà attivo fino a giovedì 6 novembre. Invitiamo tutti i lettori a partecipare e a condividere idee e proposte sul tema.

