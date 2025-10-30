SONDAGGIO VN. TRASPORTO SCOLASTICO: I LETTORI DENUNCIANO DISSERVIZI

VALSASSINA – Dopo il dibattito sulla caccia, Valsassinanews ha proposto ai lettori un nuovo sondaggio dedicato a un servizio fondamentale per molte famiglie: il trasporto scolastico. Funziona davvero? È all’altezza delle esigenze degli studenti e dei genitori?

TRASPORTO SCOLASTICO: TRA DISSERVIZI E SOLUZIONI A METÀ

Il sondaggio ha raccolto 219 voti, e i risultati evidenziano una forte insoddisfazione. La maggioranza relativa (44%, 97 voti) ha risposto “No, per niente”, segnalando disservizi, ritardi e mancanza di copertura adeguata. Un altro 21% (45 voti) ha indicato che il servizio funziona “a giorni alterni”, mentre solo il 20% (43 voti) lo considera “abbastanza soddisfacente”.

Le posizioni più critiche e disilluse non mancano: il 6% (14 voti) ha bollato il tema come “il solito magna-magna”, il 3% (7 voti) ha risposto “multe a parte…”, lasciando intendere che le sanzioni non risolvono i problemi. Il 4% (9 voti) non ha una posizione precisa, mentre il 2% (4 voti) non è interessato all’argomento.

Il trasporto scolastico resta un tema caldo, soprattutto in un territorio come la Valsassina, dove la distanza tra frazioni e istituti può rappresentare un ostacolo concreto. I risultati del sondaggio indicano chiaramente che molti cittadini chiedono un miglioramento, sia in termini di efficienza che di copertura.

Risposta Percentuale Voti No, per niente 44% 97 A giorni alterni 21% 45 Sì, abbastanza 20% 43 È sempre il solito magna-magna 6% 14 Non ho idee precise in proposito 4% 9 Multe a parte… 3% 7 L’argomento non mi interessa 2% 4

PROSSIMO SONDAGGIO: COSA PENSI DI HALLOWEEN?

Il nuovo tema lanciato da Valsassinanews riguarda una ricorrenza sempre più diffusa anche in Valle: Halloween. La festa è un momento divertente per i bambini o una tradizione americana da evitare?

Il sondaggio sarà attivo fino a giovedì 6 novembre. Invitiamo tutti i lettori a partecipare e a condividere idee e proposte sul tema.

