MERCOLEDÌ 19 IL CONSIGLIO A PASTURO, 10 PUNTI DA DISCUTERE

PASTURO – A Pasturo è convocato il consiglio comunale in sessione ordinaria, in prima convocazione e seduta pubblica, per mercoledì 19 novembre alle 21, presso l’aula consiliare.
Durante la seduta verranno trattati i seguenti punti all’ordine del giorno:
- Approvazione verbali della precedente seduta del 25/08/2025
- Ratifica aggiornamento dell’elenco triennale delle opere pubbliche 2025/2027 (Delibera Giunta n. 80 del 12/09/2025)
- Ratifica della Delibera di Giunta n. 85 del 21/09/2025: variazione urgente al bilancio di previsione 2025/2027
- Aggiornamento del programma triennale delle opere pubbliche 2025/2027 e dell’elenco annuale 2025
- Variazione al bilancio di previsione 2025/2027
- Esame e approvazione del Piano per il diritto allo studio per l’anno scolastico 2025/2026
- Approvazione della convenzione per la realizzazione e gestione dei servizi bibliotecari nel territorio lecchese (2026–2035)
- Convenzione per la gestione del servizio di trasporto scolastico e uscite didattiche tra i Comuni di Cortenova, Primaluna, Parlasco, Cremeno, Ballabio, Taceno, Pasturo, Introbio, Crandola Valsassina, Margno e Casargo
- Risposta all’interpellanza del 12/11/2025 (Prot. 6777) del gruppo consiliare di minoranza “Noi per Pasturo e Baiedo” sul campo giochi di Pasturo
- Comunicazioni del Sindaco
