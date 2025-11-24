ACCUSATE DI MANCATA RIMOZIONE DI DETRITI, QUATTRO ASSOLTE A PREMANA

PREMANA – Tutte assolte. Il giudice monocratico del tribunale di Lecco Giulia Barazzetta ha assolto con formula piena tre sorelle e una vicina, a processo per non aver ottemperato all’ordinanza del sindaco di Premana Elide Codega del novembre 2022.

I fatti: il 31 ottobre 2022 ci fu il crollo di due vecchi stabili in via Giabbio a Premana e il sindaco ordinò di rimuovere le macerie. Alle proprietarie, tre sorelle e la vicina, vennero contestati due reati: abbandono di rifiuti e mancata rimozione del materiale.

Del primo capo di accusa le quattro imputate vennero subito prosciolte, mentre per la mancata rimozione sono finite a processo. I difensori delle tre sorelle e della vicina, rispettivamente gli avvocati Massimiliano Nessi e Marco Rigamonti, hanno evidenziato che al massimo si poteva parlare di illecito amministrativo – punibile con un’ammenda tra 300 e 3mila euro, e non può essere considerato un reato. Inoltre l’ordinanza di rimozione è stata pubblicata in ritardo, quindi non poteva essere contestato il reato.

Il Pm Caterina Scarselli ha chiesto l’assoluzione delle tre sorelle e cinque mesi di reclusione per la vicina. Il giudice Giulia Barazzetta ha assolto le quattro imputate con formula piena: “il fatto non sussiste“.

A.Pa.