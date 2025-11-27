DA BALLABIO A DUBAI. MARIELLA RINALDI NEGLI EMIRATI CON LE SUE OPERE NEOPOP

BALLABIO – L’arte vibrante e simbolica di Mariella Rinaldi sbarca a Dubai, portando il suo inconfondibile linguaggio Neo Pop alla Star Gallery, tra le prime Home Gallery negli Emirati. In un contesto dinamico e futuristico, le tele di Rinaldi, cariche di colori vivaci, pois e figure femminili potenti e rivisitate, trovano la loro risonanza perfetta. È un dialogo tra il classico e il contemporaneo, un omaggio all’energia e alla storia, tradotto in una grammatica visiva audace e immediata.

In questa costante evoluzione creativa Rinaldi (lecchese ma residente da 20 anni a Ballabio), oltre a riproporre i canoni della NeoPop, li reinventa con una forza prepotente, esplorando il connubio tra cultura popolare e altra arte, tra visione personale e storia collettiva …

