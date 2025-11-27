SONDAGGIO VN. ORA LEGALE TUTTO L’ANNO: I LETTORI APPREZZANO L’IDEA

VALSASSINA – Dopo il dibattito sui Comuni della Valle, Valsassinanews ha proposto ai lettori un sondaggio su un tema che ciclicamente torna al centro della discussione nazionale: mantenere l’ora legale tutto l’anno. Una scelta che inciderebbe sulla quotidianità, sull’economia e persino sul benessere delle persone.

ORA LEGALE TUTTO L’ANNO: I LETTORI APPREZZANO L’IDEA

Il sondaggio ha raccolto 335 voti, e i risultati mostrano una netta prevalenza di chi apprezza l’idea. Il 62% dei partecipanti (208 voti) ha risposto “Mi piace”, segnalando entusiasmo per un cambiamento che garantirebbe più ore di luce nel pomeriggio e un risparmio energetico.

Non manca però chi si oppone: il 26% (87 voti) ha dichiarato “Non sono d’accordo”, mentre il 5% (18 voti) accetterebbe la proposta solo per ragioni economiche. Un altro 5% (17 voti) ha liquidato il tema come “il solito magna-magna”. Le posizioni più neutre o disinteressate restano marginali: l’1% (3 voti) non ha idee precise e un altro 1% (2 voti) non è interessato all’argomento.

La proposta di mantenere l’ora legale tutto l’anno raccoglie consensi ampi, ma non mancano dubbi legati alle abitudini quotidiane e agli effetti sulla salute. I risultati del sondaggio confermano che, anche in Valle, il tema resta aperto e merita approfondimento.

Risposta Percentuale Voti Mi piace 62% 208 Non sono d’accordo 26% 87 Ok ma solo per ragioni economiche 5% 18 È sempre il solito magna-magna 5% 17 Non ho idee precise in proposito 1% 3 L’argomento non mi interessa 1% 2

PROSSIMO SONDAGGIO: PARCO DELLE GRIGNE – LO CONOSCI?

Il nuovo tema lanciato da Valsassinanews riguarda uno dei patrimoni naturali più importanti del territorio: il Parco delle Grigne. Quanto è conosciuto e valorizzato dai cittadini e dai visitatori?

Il sondaggio sarà attivo fino a giovedì 4 dicembre. Invitiamo tutti i lettori a partecipare e a condividere idee e proposte sul tema.

> TUTTI I SONDAGGI DI VALSASSINANEWS