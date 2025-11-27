SONDAGGIO VN. ORA LEGALE TUTTO L’ANNO: I LETTORI APPREZZANO L’IDEA

VALSASSINA – Dopo il dibattito sui Comuni della Valle, Valsassinanews ha proposto ai lettori un sondaggio su un tema che ciclicamente torna al centro della discussione nazionale: mantenere l’ora legale tutto l’anno. Una scelta che inciderebbe sulla quotidianità, sull’economia e persino sul benessere delle persone.
ORA LEGALE TUTTO L’ANNO: I LETTORI APPREZZANO L’IDEA
Il sondaggio ha raccolto 335 voti, e i risultati mostrano una netta prevalenza di chi apprezza l’idea. Il 62% dei partecipanti (208 voti) ha risposto “Mi piace”, segnalando entusiasmo per un cambiamento che garantirebbe più ore di luce nel pomeriggio e un risparmio energetico.
Non manca però chi si oppone: il 26% (87 voti) ha dichiarato “Non sono d’accordo”, mentre il 5% (18 voti) accetterebbe la proposta solo per ragioni economiche. Un altro 5% (17 voti) ha liquidato il tema come “il solito magna-magna”. Le posizioni più neutre o disinteressate restano marginali: l’1% (3 voti) non ha idee precise e un altro 1% (2 voti) non è interessato all’argomento.
La proposta di mantenere l’ora legale tutto l’anno raccoglie consensi ampi, ma non mancano dubbi legati alle abitudini quotidiane e agli effetti sulla salute. I risultati del sondaggio confermano che, anche in Valle, il tema resta aperto e merita approfondimento.
|Risposta
|Percentuale
|Voti
|Mi piace
|62%
|208
|Non sono d’accordo
|26%
|87
|Ok ma solo per ragioni economiche
|5%
|18
|È sempre il solito magna-magna
|5%
|17
|Non ho idee precise in proposito
|1%
|3
|L’argomento non mi interessa
|1%
|2
PROSSIMO SONDAGGIO: PARCO DELLE GRIGNE – LO CONOSCI?
Il nuovo tema lanciato da Valsassinanews riguarda uno dei patrimoni naturali più importanti del territorio: il Parco delle Grigne. Quanto è conosciuto e valorizzato dai cittadini e dai visitatori?
Il sondaggio sarà attivo fino a giovedì 4 dicembre. Invitiamo tutti i lettori a partecipare e a condividere idee e proposte sul tema.