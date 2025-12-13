STASERA A BARZIO: LA FUCINA OSPITA “LE COMETE” DI DAVIDE TREZZI

BARZIO – Sabato 13 dicembre alle 21, all’Auditorium parrocchiale di Barzio, si terrà l’ultimo evento dell’anno organizzato da La Fucina – Associazione culturale APS, dal titolo “Le comete, eterne viaggiatrici“.

Il tradizionale scambio di auguri della Fucina sarà quest’anno nel segno delle stelle. Nell’ultimo evento del 2025 Davide Trezzi, astrofisico dell’associazione Astrofili Valsassina e apprezzato divulgatore scientifico, terrà una conferenza sulle comete e le meraviglie del cielo natalizio. L’ingresso è libero.