A VIMOGNO E INTROBIO SI ABBASSANO LE SERRANDE DI DUE ATTIVITÀ STORICHE

PRIMALUNA/INTROBIO – Con la fine dell’anno, la Valsassina saluta due luoghi che hanno segnato la storia e la vita quotidiana delle comunità locali. La notte di Capodanno chiuderà l’Antica Osteria Italia di Vimogno di Primaluna, mentre a Introbio abbassa la saracinesca lo storico Alimentari della Gigliola, che termina la propria attività per pensionamento.

L’Antica Osteria Italia non è mai stata soltanto un locale pubblico. È stata, e resta, un luogo di identità, dove per decenni si è respirata l’aria di una volta, fatta di semplicità, relazioni autentiche e continuità. Un’osteria che ha visto sedersi ai propri tavoli intere generazioni, diventando punto di riferimento per famiglie, lavoratori, amici ed escursionisti.

All’interno del locale è custodita una fotografia che racconta meglio di qualsiasi parola il valore di questo luogo: un gruppo di bambini ritratti molti anni fa, che oggi sono anziani e continuano a essere clienti abituali dell’osteria. Un’immagine simbolo di una storia che non si è mai interrotta, di un tempo che passa senza cancellare i legami.

Non a caso, l’Antica Osteria Italia è stata inserita nel Registro delle Attività Storiche della Lombardia, un riconoscimento ufficiale che certifica il valore culturale e sociale dell’attività, oltre alla sua lunga tradizione. Un vero e proprio pezzo di storia locale, rimasto fedele a se stesso nonostante i cambiamenti degli anni.

Per molti vimognesi, l’osteria è anche memoria personale. “Da bambino mi ricordo che c’era la Esterina: era lei che ci prendeva i ghiaccioli all’osteria”, racconta un cliente. Un gesto semplice, quotidiano, che racconta cosa fosse davvero quel luogo: una casa aperta, dove anche i più piccoli trovavano attenzione e familiarità.

A Introbio, la chiusura dello storico Alimentari della Gigliola avviene per una ragione naturale e carica di rispetto: il raggiungimento della pensione, dopo una vita interamente dedicata al lavoro e al servizio del paese. Per decenni, quella bottega è stata molto più di un negozio: un presidio quotidiano, un punto di riferimento umano, soprattutto per le persone anziane, dove al banco non mancavano mai una parola, un sorriso, un consiglio.

Due storie diverse, unite dallo stesso filo: il valore del lavoro, della continuità e delle relazioni. Luoghi dove si entrava conoscendo i volti, non solo i prodotti; dove il commercio era prima di tutto comunità.

La chiusura dell’Antica Osteria Italia e dell’Alimentari della Gigliola non rappresenta soltanto la fine di due attività storiche, ma la perdita di due spazi di vita, custodi di ricordi, tradizioni e di un modo di stare insieme che ha costruito l’identità di Vimogno e Introbio.

Serrande che si abbassano, sì, ma lasciando dietro di loro una storia che resta.

C.A.M.

DALL’ARCHIVIO DI VALSASSINANEWS: