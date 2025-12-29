BARZIO NEL CUORE: “LA RINUNCIA AL PNRR AMBIENTALE UN’OCCASIONE MANCATA”

BARZIO – Nel luglio 2023 il MASE assegnò a Barzio oltre 353mila euro (su 360mila totali) al progetto 2022 dell’amministrazione Arrigoni Battaia con Silea: un’ area ecologica (CDR) per rifugi montani, una ecostazione controllata a Barzio, una casetta ecologica a Concenedo, e un distributore sacchi codificati.
Nel 2023-24 l’allora sindaco Arrigoni Battaia e Silea gestirono l’iter: revisione tempi post-ripensamento Valtorta, affidamento progettazione, delocalizzazione CDR ai Piani di Bobbio (approvata MASE), aggiornamenti cronoprogramma, garantendo copertura fondi fino a maggio 2024.
Con le elezioni di giugno 2024 e l’insediamento della nuova amministrazione Ferrari, l’indirizzo politico cambia radicalmente. La Giunta Ferrari decide infatti di riportare il CDR a Valtorta, in una zona limitrofa a quella originaria, chiedendo al MASE un’ulteriore modifica del progetto.
Dopo una analisi che stimava un costo di gestione superiore ai 50mila euro annui, la Giunta Ferrari, con Delibera n. 89/2025 di settembre, rinuncia integralmente al finanziamento PNRR ottenuto dalla precedente amministrazione.
“Una scelta che fa perdere al territorio un investimento importante dal punto di vista ecologico – commenta il gruppo ‘Barzio nel cuore’ – In un contesto di crescita del turismo in quota, sia invernale che estivo, la decisione della Giunta Ferrari comporta la perdita di un investimento pubblico da oltre 353mila euro, studiato per migliorare la gestione dei rifiuti e modernizzare i servizi ambientali del comprensorio”.