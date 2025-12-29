CADE SULLA NEVE AD ARTAVAGGIO, 66ENNE ELITRASPORTATO IN ‘GIALLO’

MOGGIO – Intervento dei soccorsi nella tarda mattinata di oggi all’Altopiano di Artavaggio, in zona Casari, per la caduta sulla neve di un escursionista di 66 anni. L’allarme è scattato poco prima delle 11.50 per un infortunio in area impervia, con attivazione della centrale Soreu Laghi.?

Sul posto è intervenuto l’elisoccorso di AREU decollato da Como, affiancato dalle squadre del Soccorso Alpino della stazione di Barzio pronte a supporto via terra. L’uomo, raggiunto e stabilizzato sul posto, è stato poi trasportato all’ospedale di Gravedona in codice giallo, con traumi giudicati di media gravità.?

Le condizioni del ferito, pur serie, non risultano critiche; l’operazione si è conclusa senza la necessità di ulteriori interventi da parte delle squadre del Cnsas rimaste in preallarme in quota. L’episodio richiama ancora una volta all’attenzione sulla prudenza necessaria nel muoversi sui percorsi innevati, specie in presenza di tratti ghiacciati e fondo insidioso.?

RedCro