IMPASTATO CONQUISTA COL SUO CELEBRE SOMMELIER (E IL “CANNONAU DI BINDO”)

CORTENOVA – Una serata vivace e partecipata ha animato il centro polifunzionale di Bindo, dove ieri il comico Gianluca Impastato ha portato in scena il suo spettacolo “Sogno o son single?”, nell’ambito dell’evento promosso dall’amministrazione comunale di Cortenova.

A rendere possibile l’iniziativa è stato il lavoro congiunto delle associazioni del territorio, che hanno organizzato, cucinato e servito la cena con un impegno corale. Un vero esempio di collaborazione comunitaria: volontari ai fornelli, in sala e nella logistica hanno trasformato la serata in un momento di convivialità autentica, molto apprezzato dai partecipanti.

Dopo la cena, il pubblico si è lasciato travolgere dalla comicità surreale e dal ritmo leggero dello show. Impastato ha alternato racconti, improvvisazioni e momenti di interazione diretta, mantenendo sempre alta l’attenzione e la risata. Tra i passaggi più riusciti, il comico ha proposto una serie di luoghi comuni sulla vita di coppia, giocando con stereotipi, incomprensioni quotidiane e piccole manie domestiche. Una sequenza che ha colpito nel segno: risate spontanee, cenni d’intesa tra i presenti e quella tipica atmosfera da “ci siamo passati tutti”, che ha reso il momento uno dei più apprezzati della serata.

Il gran finale è arrivato con il ritorno del personaggio che lo ha reso celebre: il sommelier. Con la sua inconfondibile ironia, Impastato ha presentato una bottiglia “speciale”, definendola un rarissimo Cannonau di Bindo. Un gioco teatrale che ha trasformato un semplice oggetto di scena in un tormentone locale, tra descrizioni improbabili e degustazioni immaginarie che hanno scatenato nuove risate.

C.A.M.