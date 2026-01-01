2 GENNAIO 2026: IL RITORNO A CASARGO DEL MAGICO ‘CORTEO DEI RE MAGI’

CASARGO – Dopo diversi anni di assenza il ‘Corteo dei Re Magi’ torna finalmente a incantare le vie di Casargo, riportando con sé tutta la magia e il calore di una delle tradizioni più suggestive del periodo natalizio. L’iniziativa, organizzata dagli Amici del Presepe di Casargo in collaborazione con la Parrocchia, i ragazzi del falò, la Pro Loco ed il Comune di Casargo, si propone di offrire un’occasione speciale per iniziare l’anno nel migliore dei modi, all’insegna della condivisione. L’appuntamento è fissato per giovedì 2 gennaio 2026. Dalle ore 18.00 sarà possibile visitare il Presepe Vivente, e a partire dalle 19 presso la Sala Eventi del comune di Casargo, si potrà degustare il tradizionale “Past di Premana” (necessaria la prenotazione).

La serata proseguirà con la partenza a cavallo dei Re Magi, al Parco delle Chiuse, protagonisti di un suggestivo corteo itinerante che attraverserà il paese sostando in otto scenografiche tappe, fino a raggiungere la Capanna presso la Chiesa di San Bernardino, dove i Magi renderanno omaggio al Bambino Gesù. A rendere tutto ancora più magico saranno le melodie tradizionali di zampognari e fisarmoniche paesane, capaci di trasportare grandi e piccoli in un’atmosfera senza tempo.