2 GENNAIO 2026: IL RITORNO A CASARGO DEL MAGICO ‘CORTEO DEI RE MAGI’

CASARGO – Dopo diversi anni di assenza il ‘Corteo dei Re Magi’ torna finalmente a incantare le vie di Casargo, riportando con sé tutta la magia e il calore di una delle tradizioni più suggestive del periodo natalizio. L’iniziativa, organizzata dagli Amici del Presepe di Casargo in collaborazione con la Parrocchia, i ragazzi del falò, la Pro Loco ed il Comune di Casargo, si propone di offrire un’occasione speciale per iniziare l’anno nel migliore dei modi, all’insegna della condivisione. L’appuntamento è fissato per giovedì 2 gennaio 2026. Dalle ore 18.00 sarà possibile visitare il Presepe Vivente, e a partire dalle 19 presso la Sala Eventi del comune di Casargo, si potrà degustare il tradizionale “Past di Premana” (necessaria la prenotazione).
Questa riproposta del Corteo rappresenta un evento imperdibile per Casargo e per tutta l’Alta Valsassina: un momento per ritrovarsi, riscoprire le tradizioni e vivere insieme la meraviglia del Natale anche nel nuovo anno, grazie all’impegno di tanti volontari che lavorano da giorni per offrire una serata ricca di emozioni, magia e convivialità.