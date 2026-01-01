‘BOTTI’, LA LETTERA: “QUANTO CI VORRÀ PER OTTENERE IL CAMBIAMENTO?”

Buon giorno ValsassinaNews, b uon anno innanzitutto.

Ho letto nei giorni scorsi il vostro appello contro i botti . Molto apprezzato perché è purtroppo, ancora necessario cercare di sensibilizzare le persone.

In Italia ci sono molti comuni che hanno fatto delle ordinanze che vietano l’uso dei botti.

Purtroppo, le persone sono egoiste e noncuranti degli altri e i botti li fanno ugualmente.

Tutto l’anno dovrebbero essere vietati ma l’ultimo dell’anno è peggio che peggio, c’è una concentrazione massiva di questi rumori che sembra di essere in guerra.

Un’ordinanza di divieto sarebbe da prevedere in tutta Italia, ma si dovrebbe vietare anche la commercializzazione .

Le istituzioni tutte e il governo dovrebbero fare qualcosa di concreto.

Le persone stanche dei botti sono molte di più di quei pochi che li fanno, perché non sono tutelate?

Ieri sera il Comune di Padova ha organizzato le “luci” con i droni. Una meraviglia! Silenziosi e non inquinanti, il video lo trovate sicuramente on line. Ecco, Padova ha dato le “luci” ai cittadini che le richiedono senza però danneggiare le altre persone, gli animali e l’ambiente.

Quanto ci vorrà per ottenere il cambiamento che tante persone stanno chiedendo?

Le persone che stanno male, perché devono sopportare questi rumori forti per colpa dei pochi? Io ho mio suocero che sta malissimo e solo quando si addormenta soffre un pochino meno. Ieri sera i botti lo hanno svegliato… quindi portato la sofferenza che cerchiamo di placare. Perché dobbiamo fare soffrire lui o altri nelle stesse condizioni? Italiani, dimostrate ai vostri figli il rispetto per gli altri e non il menefreghismo. Noi esseri umani ci sentiamo superiori agli altri esseri viventi, dimostriamolo con atti di civiltà.

Vi ringrazio per l’attenzione.

Luana

–

SU VN LEGGI ANCHE:

https://www.valsassinanews.com/2025/12/30/botti-vademecum-le-raccomandazioni-per-proteggere-gli-animali/