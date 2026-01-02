FINO A DOMANI IL SONDAGGIO VN: ALTRE SPESE PER LE ARMI, COSA NE PENSI?

VALSASSINA – Dopo il sondaggio dedicato alla chiusura delle attività storiche della Valle, il nostro quotidiano on line propone ai lettori un nuovo tema destinato a far discutere: l’aumento delle spese militari e, più in generale, le ulteriori risorse destinate agli armamenti nel contesto nazionale e internazionale. Una scelta che tocca corde diverse: chi invoca maggiore sicurezza e chi invece teme che questi investimenti vadano a scapito di sanità, scuola e altri servizi essenziali.

Negli ultimi mesi la questione è entrata con forza nel dibattito pubblico, tra scenari di guerra, richieste degli alleati e discussioni sui bilanci statali. Da un lato c’è chi ritiene necessario rafforzare la difesa alla luce delle tensioni globali; dall’altro chi giudica prioritarie le politiche sociali, la tutela del territorio, il sostegno alle famiglie e al lavoro. La Valsassina, come il resto del Paese, è chiamata a misurarsi con queste scelte che, pur decise a Roma o a Bruxelles, hanno ricadute concrete anche sulla vita quotidiana delle comunità locali.

Il sondaggio punta a raccogliere il polso dell’opinione pubblica valsassinese su questo nodo: più soldi per le armi sono una necessità inevitabile oppure l’ennesima prova di priorità sbagliate? Ai lettori viene chiesto di esprimere il proprio giudizio selezionando una delle opzioni proposte, che spaziano dal pieno sostegno alle nuove spese militari fino al totale disinteresse per l’argomento, passando per chi teme tagli ad altri capitoli fondamentali del bilancio pubblico.

La domanda è chiara: ALTRE SPESE PER LE ARMI: CHE NE PENSI?

Queste le opzioni tra cui scegliere:

Sono favorevole

Contrario

A naso sottraggono fondi a sanità e altro

È sempre il solito magna-magna

Non ho idee precise in proposito

L’argomento non mi interessa

Il sondaggio resterà on line fino a sabato 3 gennaio e i risultati, come di consueto, saranno pubblicati e commentati sulle pagine del nostro quotidiano. Per partecipare basta un clic: si può votare nel box dedicato presente qui sotto oppure nell’apposito spazio sulla home page, in forma completamente anonima.

ALTRE SPESE PER LE ARMI: CHE NE PENSI? Sono favorevole

Contrario

A naso sottraggono fondi a sanità e altro

Non ho idee precise in proposito

L'argomento non mi interessa

È sempre il solito magna-magna Vedi risultati

Loading ... Loading ...

Perché partecipare

Si tratta di un tema particolarmente “caldo” sia per lo scenario di guerra internazionale, sia perché ulteriori finanziamenti per armi e spese militari rischiano di influire negativamente sulle politiche sociali e sanitarie del paese. Dunque sul futuro dell’Italia e della nostra Valle.

RedVN