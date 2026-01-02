GUASTO (RISOLTO) ALLA FUNIVIA DI ARTAVAGGIO. IN TANTI BLOCCATI PER 40′

Nel pomeriggio la funivia Moggio–Piani di Artavaggio si è fermata per un problema di natura elettrica, che ha comportato uno stop dell’impianto di circa 40/45 minuti. ?

Lo stop ha interessato il servizio di trasporto tra Moggio e i Piani di Artavaggio, in piena stagione invernale, mentre erano ancora molte le persone presenti in quota. ?