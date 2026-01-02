GUASTO (RISOLTO) ALLA FUNIVIA DI ARTAVAGGIO. IN TANTI BLOCCATI PER 40′

MOGGIO – Funivia Moggio–Artavaggio bloccata oggi pomeriggio per circa tre quarti d’ora a causa di un problema elettrico, risolto dai tecnici ITB; l’impianto è ora in funzione per riportare a valle gli ultimi passeggeri. ?
Il guasto di oggi
-
Nel pomeriggio la funivia Moggio–Piani di Artavaggio si è fermata per un problema di natura elettrica, che ha comportato uno stop dell’impianto di circa 40/45 minuti. ?
-
Lo stop ha interessato il servizio di trasporto tra Moggio e i Piani di Artavaggio, in piena stagione invernale, mentre erano ancora molte le persone presenti in quota. ?
L’intervento dei tecnici ITB
-
I tecnici di ITB (Imprese Turistiche Barziesi), società che gestisce la funivia Moggio–Artavaggio, sono intervenuti per individuare e risolvere il guasto elettrico sull’impianto. ?
-
Al termine delle verifiche è stata effettuata una corsa di prova, andata a buon fine, che ha consentito di rimettere in moto la linea in condizioni di sicurezza. ?
La comunicazione: “Corsa di prova e si riparte”
-
“Dopo una corsa di prova e si riparte per scaricare gli ultimi 180 presenti”, comunica ITB, confermando la completa risoluzione del problema e la ripresa del servizio per il deflusso dei passeggeri. ?
-
In questo modo gli ultimi utenti rimasti ai Piani di Artavaggio vengono riportati a valle con corse regolari, dopo il disagio legato allo stop di poco meno di un’ora. ?
RedAlt