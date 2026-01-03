UNITI NELLA TRADIZIONE: LA VOTAZIONE ON LINE PER IL CONCORSO DEI PRESEPI

VALSASSINA – È aperta la votazione online del Concorso Presepi organizzato dal Decanato della Valsassina, un’occasione speciale per valorizzare la creatività, l’impegno e la devozione di chi, con passione, ha realizzato il proprio presepe. Attraverso il voto digitale, tutti possono partecipare attivamente, sostenere i lavori in gara e contribuire a far emergere il presepe che meglio esprime il messaggio del Natale. Votare è semplice e permette di condividere questa tradizione anche oltre i confini della propria comunità.

Per i cristiani, il presepe ha un significato profondo: rappresenta la nascita di Gesù, Dio che si fa uomo, segno di amore, umiltà e speranza per l’umanità. Ogni personaggio e ogni dettaglio raccontano una storia di accoglienza, pace e fraternità, invitando a riscoprire i valori autentici del Natale.

Partecipare alla votazione online significa non solo scegliere un presepe, ma anche rinnovare un gesto di fede e di unità, sostenendo una tradizione che continua a parlare al cuore di grandi e piccoli. Un piccolo click può diventare un grande segno di condivisione e spiritualità.

La votazione sarà online dalle 24 del 2 alle 24 del 4 gennaio 2026

Link votazione –> CLICCA QUI

I presepi in concorso sono visionabili a questo link: