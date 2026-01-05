LA SEGNALAZIONE A VN VIENE ASCOLTATA: RIMESSO A POSTO IL CARTELLO A MOGGIO

MOGGIO – “Doveroso informare che, dopo il primo tentativo di contatto diretto con la Polizia locale del Comune di Moggio alle 9:30, la successiva telefonata alla stazione Carabinieri–Corpo Forestale alle 10:30 e infine la chiamata al 112 dei Vigili del Fuoco alle 11:30, intorno alle 12:30 è arrivata in via Toscanini una pattuglia della Polizia locale. Gli agenti hanno provveduto a rimuovere il palo con il segnale stradale, che era stato appoggiato alla recinzione del parco giochi di fronte al condominio “Le Terrazze”, eliminando così una situazione ritenuta potenzialmente pericolosa per frequentatori e passanti”.

Così ?M.R., il lettore di Valsassinanews che ci aveva inviato ieri la segnalazione contenuta in questo articolo; la “denuncia” sul nostro quotidiano ha quindi raggiunto il suo obiettivo, sollecitando l’intervento delle istituzioni competenti.

Una vicenda che mostra come pazienza, determinazione e dialogo con i media le autorità possano portare al risultato desiderato, contribuendo alla sicurezza e al decoro degli spazi pubblici.?

RedAlt

