A PREMANA CONTRIBUTI STRAORDINARI PER L’ASSOCIAZIONISMO LOCALE

PREMANA – Nel corso delle ultime sedute della giunta comunale in chiusura dell’anno solare 2025, l’amministrazione di Premana ha deliberato l’erogazione di contributi economici straordinari a favore dell’associazionismo locale, alcuni dei quali di valenza pluriennale. Gli interventi approvati sono destinati a compagnie, associazioni ed enti che si sono distinti per la realizzazione di attività e iniziative di carattere straordinario, svolte per conto dell’Amministrazione e a beneficio dell’intera comunità.

Nel dettaglio, i principali contributi assegnati sono i seguenti: ad A-Green Premana APS un contributo di 4.000 euro per interventi di taglio di piante, rami e sterpaglie lungo le scarpate della Strada Provinciale (foto sopra) nel territorio comunale; al Nido Abbraccio – Associazione Scuola dell’Infanzia B.P. Berri un contributo di 7.000 euro a sostegno delle spese di ristrutturazione del nuovo nido; alla Conferenza San Vincenzo de’ Paoli di Premana un contributo di 300 euro per l’organizzazione della tradizionale festa degli anziani.

È stato inoltre rinnovato l’accordo con la Pro Loco di Premana per la gestione pluriennale delle attività di promozione e accoglienza turistica, con un contributo complessivo di 30.000 euro, e deliberato un contributo di 9.000 euro a favore della Casa Madonna della Neve Onlus per sostenere i costi legati alla riorganizzazione della struttura.

Al contempo è stato ratificato un accordo tra il Comune e le associazioni AVIS Premana, Stafffeste e la Società Cooperativa di Consumo di Premana relativo al parco giochi pubblico per bambini di via Prealpi. Le associazioni di cui sopra si sono impegnate a sostenere l’intervento con risorse proprie, per un importo complessivo di 41.057 euro, destinato ai lavori di riqualificazione e ammodernamento dell’area, comprensivi anche dell’acquisto di nuove attrezzature.

C. D.