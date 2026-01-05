VOTA IL SONDAGGIO DI VN. COME GIUDICHI DONALD TRUMP?

VALSASSINA – Valsassinanews lancia un nuovo sondaggio dedicato a un tema che supera i confini della Valle e coinvolge la politica internazionale: il giudizio su Donald Trump. La sua leadership, le sue scelte e il suo stile comunicativo continuano a generare opinioni contrastanti, tra chi lo considera un presidente legittimo e chi invece lo vede come una figura destabilizzante.

Anche in Italia, e persino nelle nostre comunità locali, il dibattito è acceso: c’è chi teme le sue posizioni, chi guarda con interesse alla sua linea politica e chi preferisce mantenere le distanze.

Il sondaggio: opzioni e obiettivi

La domanda ai lettori è netta: come giudichi Donald Trump? Tra le proposte da votare:

Un presidente legittimo.

Un pericoloso imperialista.

Mi preoccupa chi sta dietro a lui.

L’Italia deve stargli distante.

Dobbiamo seguirlo come Paese.

Trovano spazio anche risposte di segno diverso:

Non ho idee precise in proposito.

L’argomento non mi interessa.

È sempre il solito magna-magna.

Tempistiche e modalità di partecipazione

Il sondaggio resterà attivo fino a giovedì 8 gennaio. Tra qualche giorno i risultati, come sempre, saranno pubblicati e commentati su queste pagine: ogni lettore è invitato a esprimere la propria opinione e a segnalare eventuali proposte. Basta un clic sul sito per votare in modo anonimo la propria preferenza. Si può votare indicando la propria preferenza nel box qui sotto – oppure nell’apposito spazio a destra della home page del nostro quotidiano.

Loading ...

Perché partecipare

Comprendere come la comunità percepisce le grandi figure della politica internazionale aiuta a leggere meglio il presente e le sue dinamiche. Ogni opinione contribuisce a un confronto più ampio e consapevole.

RedVN

