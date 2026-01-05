VOTA IL SONDAGGIO DI VN. COME GIUDICHI DONALD TRUMP?

VALSASSINA – Valsassinanews lancia un nuovo sondaggio dedicato a un tema che supera i confini della Valle e coinvolge la politica internazionale: il giudizio su Donald Trump. La sua leadership, le sue scelte e il suo stile comunicativo continuano a generare opinioni contrastanti, tra chi lo considera un presidente legittimo e chi invece lo vede come una figura destabilizzante.

Anche in Italia, e persino nelle nostre comunità locali, il dibattito è acceso: c’è chi teme le sue posizioni, chi guarda con interesse alla sua linea politica e chi preferisce mantenere le distanze.

Il sondaggio: opzioni e obiettivi

La domanda ai lettori è netta: come giudichi Donald Trump? Tra le proposte da votare:

  • Un presidente legittimo.
  • Un pericoloso imperialista.
  • Mi preoccupa chi sta dietro a lui.
  • L’Italia deve stargli distante.
  • Dobbiamo seguirlo come Paese.

Trovano spazio anche risposte di segno diverso:

  • Non ho idee precise in proposito.
  • L’argomento non mi interessa.
  • È sempre il solito magna-magna.

Tempistiche e modalità di partecipazione

Il sondaggio resterà attivo fino a giovedì 8 gennaio. Tra qualche giorno i risultati, come sempre, saranno pubblicati e commentati su queste pagine: ogni lettore è invitato a esprimere la propria opinione e a segnalare eventuali proposte. Basta un clic sul sito per votare in modo anonimo la propria preferenza. Si può votare indicando la propria preferenza nel box qui sotto – oppure nell’apposito spazio a destra della home page del nostro quotidiano.

COME GIUDICHI DONALD TRUMP?

Vedi risultati

Loading ... Loading ...

Perché partecipare

Comprendere come la comunità percepisce le grandi figure della politica internazionale aiuta a leggere meglio il presente e le sue dinamiche. Ogni opinione contribuisce a un confronto più ampio e consapevole.

RedVN

 

