“CONOSCERE LA SCUOLA”: IL REPORT 2025/26 DELLA PROVINCIA

LECCO – La Provincia di Lecco ha realizzato e pubblicato il report “Conoscere la scuola“, finalizzato al monitoraggio del Sistema scolastico e formativo provinciale per l’anno scolastico e formativo 2025/2026.

La banca dati registra la dinamica della scolarità nelle scuole secondarie di secondo grado del territorio provinciale (Istituti statali e paritari, Centri di formazione professionale) fin dall’anno scolastico 1998/1999 e permette di ricostruire, grazie alla serie storica, l’evoluzione dell’offerta formativa del territorio.