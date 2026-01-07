RUBRICA DAGLI OCCHI DI CHRIS: “ESPLODERE INSIEME”

PRIMALUNA – Nuova puntata della rubrica che ci accompagna di settimana in settimana con le foto più emblematiche realizzate del valsassinese Christopher Anelli Manzoni.

Ogni mercoledì l’autore di Primaluna ci presenta un suo scatto commentato. Per l’edizione odierna, il fotografo ha scelto l’immagine (in copertina e a fondo pagina) intitolata “Foglie che ardono piano”.

L’autore la descrive così:

Esplodere insieme

Nel buio che ci avvolge,

una scintilla ci chiama.

Non è solo festa,

è memoria che pulsa,

è voce che sale,

è vita che si accende

tra mani tese e occhi pieni.

Siamo lampi nel cielo,

fragili e infiniti,

un attimo che brucia

e resta.

Un’esplosione di luce attraversa la notte mentre la comunità si raccoglie sotto lo stesso cielo. Tra telefoni alzati, stupore condiviso e un lampione che veglia silenzioso, la vita si mostra per ciò che è: un attimo che brilla e ci unisce.

Foto scattata a Bellano il 05/01/2026

