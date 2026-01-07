NUOVA RAFFICA DI FURTI: IN ALTA VALLE LADRI IN BAITA, NOLEGGIO E LOCALE

ALTA VALSASSINA – Non si ferma la scia di furti che da mesi sta interessando la Valsassina. Le ultime segnalazioni arrivano dall’Alta Valle, dove si registrano nuovi episodi in zone a poca distanza da Giumello e nella località turistica del Monte Muggio. In un locale è stata rubata la borsa della titolare del ristorante.

In particolare, secondo quanto riferito da residenti e villeggianti, sarebbero stati presi di mira una baita e il noleggio Associazione Alpe Giumello – la porta di quest’ultimo è stata forzata recentemente ma i ladri non avrebbero portato via nulla. I malviventi avrebbero agito con modalità simili ad altri colpi avvenuti di recente, approfittando dell’assenza dei proprietari.

I blitz dei ladri in Valsassina, dunque, continuano senza sosta — come già segnalato più volte dal nostro quotidiano tra gli ultimi giorni del 2025 e l’inizio del nuovo anno. Un fenomeno che sta destando crescente preoccupazione tra abitanti e turisti, in attesa di risposte e controlli più serrati da parte delle forze dell’ordine.

RedCro