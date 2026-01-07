LETTERA: “INCIVILTÀ, INCURIA E DECADENZA A MOGGIO”

Spettabile redazione di Valsassina News,

con gran dispiacere e tristezza del ricordo ormai svanito di un magnifico paese nel quale trascorrevo sin da bambino giornate di vacanza, devo riferire che oggi ad accogliere residenti e turisti a Moggio, poche centinaia di metri dopo il cartello stradale di benvenuto, abbandonato in un prato c’è un “cesso” con tanto di coperchio.

È sicuramente un gesto incivile compiuto da qualcuno a sfregio della bellezza dei luoghi, un esempio di incuria di chi è chiamato a vigilare e preservare il bene pubblico, di decadenza civile dell’indifferenza che ferisce l’orgoglio di chi vive in questi luoghi.

Ma che posto è diventato Moggio?

Una discarica in cui abbandonare rifiuti liberamente senza controllo alcuno.

È terribile.

U. D. S.