CONCORSO PRESEPI DEL DECANATO DELLA VALSASSINA: ECCO I VINCITORI

VALSASSINA – Si è concluso con grande entusiasmo il Concorso Presepi in famiglia organizzato dal Decanato della Valsassina per il Natale 2025, un’iniziativa che ogni anno coinvolge le comunità della valle in un momento di creatività, fede e condivisione. La manifestazione, ormai diventata un appuntamento tradizionale, ha visto numerose famiglie impegnate nella realizzazione di presepi casalinghi, trasformando le proprie case in piccoli laboratori artistici e spirituali.

La giuria, composta da rappresentanti del Decanato e da esperti locali, ha valutato le opere in base a originalità, cura dei dettagli, capacità di rappresentare lo spirito del Natale e coinvolgimento della famiglia tenendo anche conto della votazione record online che ha raggiunto i 408 voti. Al termine della selezione, sono stati annunciati i vincitori:

Famiglia Bussolotti: premiata per la precisione e la cura nella realizzazione del presepe tradizionale, che ha saputo unire armonia e fede.

Famiglia Pasquini con Alice e Anna: riconosciuta per l’originalità della composizione e per la capacità di coinvolgere tutti i membri della famiglia nella realizzazione.

Giacomo Ponti e Nonno: apprezzati per il valore simbolico della loro opera e per l’armonia che trasmette tra generazioni.

Muttoni Bilo: per l’uso creativo dei materiali e l’efficacia scenografica della loro proposta.

Cooperativa Le Grigne: premiata come contributo speciale, con un presepe suggestivo e originale che ha coinvolto il gruppo associativo nella sua realizzazione.

“Un ringraziamento speciale va a tutte le famiglie e ai volontari che hanno partecipato – hanno commentato gli organizzatori –. La loro creatività e il tempo dedicato dimostrano quanto lo spirito del Natale possa unire la comunità e portare gioia nelle nostre case”.

Il concorso, che ha previsto sia la valutazione della giuria che una votazione online aperta al pubblico, ha coinvolto grandi e piccini, trasformando la competizione in un’occasione di condivisione e partecipazione. Non solo una gara, quindi, ma un vero momento di aggregazione sociale, capace di rafforzare i legami all’interno delle famiglie e tra le parrocchie della valle.

L’iniziativa conferma come la tradizione del presepe, pur se reinterpretata con creatività e fantasia, resti un simbolo forte del Natale e un’occasione per educare i più giovani ai valori di comunità, collaborazione e fede. Il Decanato della Valsassina già pensa all’edizione del 2026, con l’obiettivo di rendere il concorso sempre più partecipativo e inclusivo, coinvolgendo nuove famiglie e realtà associative della valle.