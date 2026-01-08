SONDAGGIO VN. DONALD TRUMP “PERICOLOSO” PER OLTRE IL 50% DEI LETTORI

VALSASSINA – Valsassinanews ha proposto ai lettori un nuovo tema dal respiro internazionale: il giudizio su Donald Trump, figura politica che continua a dividere l’opinione pubblica mondiale. Anche in Valsassina, le posizioni emerse sono tutt’altro che omogenee.

DONALD TRUMP “PERICOLOSO” PER OLTRE IL 50% DEI LETTORI

Il sondaggio ha raccolto 225 voti, e il risultato più evidente è la forte preoccupazione nei confronti dell’ex presidente statunitense. Il 52% dei partecipanti (117 voti) lo definisce “un pericoloso imperialista”, segno di una percezione critica e allarmata del suo ruolo sulla scena internazionale.

Il 16% (36 voti) lo considera invece “un presidente legittimo”, mentre un ulteriore 10% (23 voti) afferma di essere più preoccupato “da chi sta dietro a lui”, evidenziando timori legati alle influenze politiche e ai movimenti che lo sostengono.

Il 7% (15 voti) ritiene che l’Italia debba stargli distante, mentre un altro 7% (15 voti) liquida la questione come “il solito magna-magna”. Una minoranza del 5% (12 voti) sostiene che l’Italia dovrebbe seguirlo come Paese. Solo l’1% non ha un’opinione precisa (3 voti) e un altro 1% (2 voti) non è interessato all’argomento.

Il sondaggio conferma quanto la figura di Trump resti polarizzante: tra chi lo considera una minaccia globale e chi lo vede come un leader legittimo o addirittura un modello politico, la comunità valsassinese rispecchia il dibattito internazionale. Le opinioni sono forti, spesso radicali, e mostrano quanto il tema sia sentito anche lontano dagli Stati Uniti.

Risposta Percentuale Voti Un pericoloso imperialista 52% 117 Un presidente legittimo 16% 36 Mi preoccupa chi sta dietro a lui 10% 23 L’Italia deve stargli distante 7% 15 È sempre il solito magna-magna 7% 15 Dobbiamo seguirlo come Paese 5% 12 Non ho idee precise in proposito 1% 3 L’argomento non mi interessa 1% 2

PROSSIMO SONDAGGIO: FURTI A RAFFICA IN TUTTA LA VALLE

Il nuovo tema lanciato da Valsassinanews riguarda un fenomeno purtroppo molto concreto: l’aumento dei furti in abitazioni e attività della Valle. Come percepiscono la situazione i cittadini? Cosa si può fare?

Il sondaggio sarà attivo fino a giovedì 15 gennaio. Invitiamo tutti i lettori a partecipare e a condividere idee e proposte sul tema.

