FURTI, DOPO LE SEGNALAZIONI DI VN PRIMALUNA SCRIVE AL PREFETTO

PRIMALUNA – L’ondata di furti e tentati furti che da settimane interessa la Valsassina, con episodi ripetuti proprio a Primaluna, ha spinto il sindaco Mauro Artusi a intervenire con una lettera ufficiale al Prefetto di Lecco e a tutti i cittadini.

Il primo cittadino descrive un diffuso sentimento di paura, insicurezza e rabbia per una situazione che sembra non avere fine e che ha visto il territorio più volte al centro delle cronache per incursioni in abitazioni e locali.

Artusi spiega di aver chiesto al Prefetto Ponta un incontro dedicato alla pubblica sicurezza, con l’obiettivo di individuare le migliori strategie per assicurare quanto prima alla giustizia i responsabili dei colpi e garantire una maggiore tutela all’intero territorio comunale. Il sindaco sottolinea però che le risorse delle forze dell’ordine sono limitate e costantemente impegnate in molteplici servizi, invitando quindi i cittadini a fare la propria parte denunciando sempre alle autorità eventuali furti o tentativi di intrusione, senza considerarli una perdita di tempo.

Nel messaggio alla popolazione, il primo cittadino richiama tutti a una maggiore vigilanza quotidiana, chiedendo di segnalare prontamente la presenza di persone sospette nei pressi delle abitazioni e delle vie del paese e, se necessario, di avvisare immediatamente le forze dell’ordine. Un richiamo che arriva mentre continuano le segnalazioni di “ladri in azione” tra Centro Valle e Alta Valsassina, con episodi recenti a Primaluna (via Provinciale e frazione Barcone) e in diverse località dell’Altopiano, casi raccontati con puntualità dal nostro quotidiano on line.

Il sindaco affianca agli inviti alla collaborazione anche un consiglio molto concreto: in caso di intrusione in casa occorre ricordare che la priorità resta sempre l’incolumità personale, evitando gesti impulsivi o “eroici” che possano mettere a rischio la propria sicurezza. Artusi raccomanda dunque di limitarsi a contattare subito le forze dell’ordine, fornendo quante più informazioni possibili per favorire indagini efficaci, e ribadisce che i piccoli paesi della Valle sanno ancora esprimere un forte senso di comunità, valore decisivo per contrastare questi odiosi reati.

L’intervento del sindaco di Primaluna si inserisce in un quadro ormai definito come una vera e propria emergenza furti in Valle, più volte documentata dalle pagine di Valsassinanews negli ultimi mesi: dalle incursioni in case e baite dell’Alta Valsassina ai colpi ravvicinati tra Pasturo, Introbio, Vimogno, Primaluna, Cremeno e Barzio, una sequenza di episodi che ha acceso il dibattito sulla sicurezza e portato cittadini e amministrazioni a chiedere maggiori controlli sul territorio.

RedCro