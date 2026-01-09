PFA CORTENOVA, INCIDENTE SUL LAVORO. SOCCORSI IN DUE (31 E 40 ANNI)

CORTENOVA – Intervento di soccorso nella prima mattinata di oggi, mercoledì, alla PFA di Cortenova, lo stabilimento produttivo di via Modigliani (ex ProFerAll), dove si è verificato un infortunio sul lavoro che ha coinvolto due dipendenti di 31 e 40 anni. Secondo le prime informazioni raccolte sul posto, l’episodio sarebbe avvenuto all’interno di un impianto dell’azienda dove si ipotizza possa essersi verificata una fuga di qualche sostanza, dinamica che resta comunque da chiarire e sulla quale sono in corso accertamenti da parte degli enti competenti.

L’allarme è scattato intorno alle 7.15 e sul posto sono stati inviati i mezzi di soccorso sanitari, due ambulanze, insieme ai Vigili del Fuoco giunti dal comando di Lecco, tuttora presenti in fabbrica per le verifiche e la messa in sicurezza dell’area interessata.

Per la gestione dell’evento risultano allertati anche ATS Brianza, i Carabinieri di Lecco e la Sala operativa regionale dell’emergenza urgenza (Soreu Laghi), con le squadre del soccorso ancora impegnate in questi minuti nelle operazioni e nella raccolta di tutti gli elementi utili a ricostruire quanto accaduto.

