METEO. TEMPERATURE ANCORA SOTTO MEDIA, DA SABATO IN RISALITA

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Le condizioni meteorologiche sulla Lombardia persistono in una fase marcatamente fredda a causa della discesa di una massa di aria polare dalla Scandinavia. Fino a sabato 10 le temperature minime e massime si manterranno al di sotto della media stagionale con valori in pianura che raggiungeranno i 3 °C e nella giornata di oggi, venerdì 9, previste minime attorno ai -1 °C e massime stazionarie o in lieve aumento.

La nuvolosità sarà fortemente variabile durante questi giorni e le precipitazioni interesseranno, sotto forma di deboli nevicate, la fascia alpina e prealpina.

Da sabato 10 previsto un aumento delle temperature legato anche al lento avvicinamento di un fronte caldo da ovest. La ventilazione fino a domenica 11 si manterrà debole o moderata, più intensa sui rilievi, mentre successivamente subirà un deciso rinforzo a tutte le quote.

Venerdì 9 gennaio

Cielo: nuvolosità variabile. Temperature tra gli 0 e i 6 °C. Probabilità di pioggia: bassa. Venti: 8 km/h da Sud. Raffiche: 21 km/h.

Sabato 10 gennaio

Cielo: schiarite e annuvolamenti. Temperature tra i 4 e i 9 °C. Probabilità di pioggia: molto bassa. Venti: 14 km/h da Nord. Raffiche: 32 km/h.

Domenica 11 gennaio

Cielo: in prevalenza soleggiato. Temperature tra gli 1 e i 7 °C. Probabilità di pioggia: molto bassa. Venti: 15 km/h da Nord. Raffiche: 37 km/h.