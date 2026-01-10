INCIDENTE A TACENO NELLA NOTTE: 29ENNE IN AUTO CONTRO OSTACOLO

TACENO – Incidente stradale nella tarda serata di venerdì a Taceno, dove un uomo di 29 anni è rimasto coinvolto in un’uscita di strada avvenuta intorno alla mezzanotte lungo la Strada Provinciale della Valsassina.
Il veicolo avrebbe urtato un ostacolo mentre percorreva il tratto urbano del paese. Immediato l’intervento dei soccorsi, allertati dalla centrale operativa Soreu dei Laghi. Sul posto l’équipe dell’automedica di Lecco e i volontari della Croce Rossa di Premana.
Fortunatamente, dopo le verifiche sul posto, non si è reso necessario il trasporto in ospedale. L’intervento si è concluso in loco.
RedCro