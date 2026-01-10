SCUOLA. DOMENICA 11 L’OPEN DAY ALL’ISTITUTO ALBERGHIERO DI CASARGO

CASARGO – Domani, domenica 11 gennaio, dalle 10 alle 13 il Centro di formazione professionale alberghiero di Casargo apre le porte a studenti e famiglie per un nuovo Open Day dedicato alla scoperta della scuola e della vita in convitto. Durante la mattinata sarà possibile visitare i laboratori, incontrare i docenti e conoscere nel dettaglio il percorso formativo ed educativo proposto dall’istituto. ?

L’offerta comprende cinque corsi: operatore della ristorazione – preparazione degli alimenti (cucina), operatore della ristorazione sala e bar, operatore della produzione alimentare pasticceria, operatore agricolo indirizzo casaro e operatore della promozione dell’accoglienza e del turismo. Accanto alle discipline professionalizzanti sono previsti insegnamenti trasversali come lingua inglese e marketing e comunicazione per sviluppare competenze richieste dal mondo del lavoro. ?

Per ulteriori informazioni si può contattare la segreteria al numero 0341 840250 o via mail all’indirizzo segreteria@cfpacasargo.it, mentre la prenotazione all’Open Day va effettuata online sul portale www.cfpaprenota.it. ?

RedScuo