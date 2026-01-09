INCIDENTE ALLA PFA, INFORTUNATI GIÀ DIMESSI. NIENTE PROTESTE IN FABBRICA

CORTENOVA – Sono stati già dimessi dall’ospedale ‘Manzoni’ di Lecco i due lavoratori rimasti ustionati questa mattina alla PFA di Cortenova, coinvolti insieme a un terzo collega nell’infortunio avvenuto all’interno di uno degli impianti dello stabilimento di via Modigliani.

L’episodio si è verificato durante una verifica periodica dell’impianto, alla presenza di un preposto e di personale esperto, quando una rottura improvvisa ha provocato la fuoriuscita della sostanza che ha causato le ustioni. I tre addetti sono stati immediatamente soccorsi in azienda e per due di loro, un 31enne e un 40enne, si è reso necessario il trasferimento al Pronto Soccorso in codice giallo.

L’allarme è scattato poco dopo le sette del mattino e nello stabilimento sono intervenuti mezzi di soccorso sanitario, Vigili del Fuoco, tecnici di ATS Brianza e forze dell’ordine per gli accertamenti e la messa in sicurezza dell’area interessata e per le verifiche sulle cause dell’accaduto. Sul fronte sindacale, non risultano iniziative di protesta o scioperi legati all’infortunio: una scelta confermata da Ivan Martorano della FIOM Cgil, che ha escluso al momento mobilitazioni in fabbrica in relazione all’episodio odierno.

RedCro