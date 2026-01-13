BIMBO DI INTROBIO IN CRISI RESPIRATORIA: VOLO D’URGENZA A BERGAMO

INTROBIO – Un bambino piccolo, affetto da febbre alta e problemi respiratori, ha messo in apprensione i genitori che cercavano disperatamente assistenza medica. Il pediatra di famiglia era assente, così la coppia ha raggiunto in automobile il centro ambulatoriale di Introbio nella speranza di trovare la guardia medica.

Purtroppo, anche lì non c’era personale sanitario presente. I volontari del Centro Soccorso Valsassina, con base accanto al presidio distaccato dell’Asst Lecco, hanno contattato d’urgenza la sala operativa di Areu. Gli operatori hanno attivato l’eliambulanza di Como, che ha soccorso il piccolo dopo una prima valutazione sul posto.

Trasportato rapidamente all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, il bambino ora non presenta condizioni critiche.