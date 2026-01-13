MUSICA LIRICA: A CREMENO VA IN SCENA IL BIS DE “LA TRAVIATA”

PREMANA – A seguito del grande entusiasmo riscosso il 3 gennaio a Premana , il celebre capolavoro verdiano “La Traviata” tornerà in scena sabato 17 gennaio, alle 21, nella chiesa della Sacra Famiglia ai Noccoli di Cremeno.

La rappresentazione seguirà lo stesso format della serata inaugurale, ospitata nella parrocchiale di San Dionigi, con gli stessi interpreti principali. L’opera, tra le più amate del repertorio di Giuseppe Verdi con libretto di Francesco Maria Piave, vedrà sul palco il soprano Hiroko Morita come Violetta, il tenore Pierfranco Manzi nel ruolo di Alfredo, suo innamorato, e il baritono Giorgio Valerio nei panni di Germont padre.

Ad affiancare i tre artisti professionisti, applauditi a lungo nella prima, interverranno formazioni locali di Premana: la Corale parrocchiale “Santa Cecilia”, il Corpo bandistico “San Dionigi” e il Coro Nives. La direzione artistica è affidata al maestro Ivan Moggia, mentre Nicola Fazzini fungerà da narratore per contestualizzare trama e arie. Si tratta di una trasposizione per banda curata dal maestro sardo Lorenzo Pusceddu. L’iniziativa è sostenuta dalla Bcc Valsassina e dal Fondo della Comunità di Premana.

