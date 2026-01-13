ERNESTO MAGNI, DOMATTINA A INTROBIO FUNERALI DEL FONDATORE DEL SOCCORSO

INTROBIO – Saranno celebrati domattina mercoledì 14 gennaio alle 10:30 nella parrocchiale di Introbio i funerali di Ernesto Magni, scomparso all’età di 88 anni.

La camera ardente è allestita all’ospedale ‘A. Manzoni’ di Lecco sino alle 9 di domani, la salma sarà poi composta nella chiesa prima della cerimonia, alla quale sono attesi familiari, amici, volontari e molti tra quanti lo hanno conosciuto e stimato nel mondo dell’associazionismo valsassinese.

Santo Rosario in chiesa stasera alle 19.30 e domani alle 10 prima delle esequie. Seguirà la tumulazione nel cimitero locale

Al termine della funzione la salma proseguirà per la sepoltura nel cimitero del paese di Centro Valle.

RedInt