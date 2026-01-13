ERNESTO MAGNI, DOMATTINA A INTROBIO FUNERALI DEL FONDATORE DEL SOCCORSO

INTROBIO – Saranno celebrati domattina mercoledì 14 gennaio alle 10:30 nella parrocchiale di Introbio i funerali di Ernesto Magni, scomparso all’età di 88 anni.

La camera ardente è allestita all’ospedale ‘A. Manzoni’ di Lecco sino alle 9 di domani, la salma sarà poi composta nella chiesa prima della cerimonia, alla quale sono attesi familiari, amici, volontari e molti tra quanti lo hanno conosciuto e stimato nel mondo dell’associazionismo valsassinese.

Santo Rosario in chiesa stasera alle 19.30 e domani alle 10 prima delle esequie. Seguirà la tumulazione nel cimitero locale

Al termine della funzione la salma proseguirà per la sepoltura nel cimitero del paese di Centro Valle.

RedInt

LA TRISTE NOTIZIA, IERI SU VN:

INTROBIO. ADDIO A 88 ANNI A ERNESTO MAGNI, TRA I FONDATORI DELL’SCV

 

 

 

