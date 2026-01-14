INTROBIO CELEBRA SANT’ANTONIO ABATE: IL PROGRAMMA COMPLETO DEGLI EVENTI

INTROBIO – Sabato 17 gennaio 2026 Introbio celebrerà la Festa di Sant’Antonio Abate, uno degli appuntamenti religiosi più sentiti dalla comunità. Una giornata che unirà momenti di preghiera, tradizione e socialità, richiamando fedeli e famiglie attorno al patrono del paese.Il momento centrale sarà la Santa Messa solenne delle ore 10:30, culmine spirituale della festa. La celebrazione richiama il significato profondo della ricorrenza, che affonda le sue radici nella storia religiosa e culturale del territorio. Sant’Antonio Abate, padre del monachesimo e figura di riferimento per la vita spirituale, resta ancora oggi un modello di fede e di coerenza evangelica.

Al termine della Messa si svolgerà uno dei riti più partecipati: la benedizione degli animali, segno di una tradizione che lega la devozione al santo alla vita quotidiana e al rapporto dell’uomo con il creato. Un gesto semplice ma ricco di significato, che richiama il valore della cura e della responsabilità verso ogni creatura.

Nel pomeriggio, dalle 14:30 alle 17:00, l’oratorio aprirà le porte a bambini, ragazzi e famiglie per un momento di giochi e convivialità, concluso con una merenda condivisa. Un’iniziativa pensata per rafforzare i legami comunitari e offrire uno spazio di incontro e di festa per tutte le generazioni. La giornata si chiuderà alle 21:00, nella Sala Teatro dell’Oratorio, con il concerto “Music & Friends – La Notte degli Oscar”, che proporrà un appuntamento culturale all’insegna della musica e della condivisione. I posti sono limitati; per informazioni è possibile rivolgersi all’Emporio Magni (tel. 0341 980463).