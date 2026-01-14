LA SAGGEZZA DEI NONNI – EPISODIO 1

PRIMALUNA – Via Dante Alighieri: quando le case smettono di parlare. “La casa sta in via Dante Alighieri…”, dice piano l’anziano, come se nominare quella via fosse già un piccolo dolore. E non è l’unica.

In quella strada — un tempo viva, curata, quasi orgogliosa — oggi ci sono porte che non si aprono più, finestre che non guardano nessuno, muri che si sfaldano come ricordi troppo vecchi per reggere ancora.

E il problema non si ferma lì.

Lo stesso sguardo ferito lo ritrovi in molte altre vie dei paesi valsassinesi, dove case un tempo piene di vita ora restano sospese tra passato e abbandono.

È un filo che unisce Cortabbio, Primaluna, Introbio, Pasturo, e tanti altri angoli della valle: un lento spegnersi che chi ha vissuto abbastanza riconosce subito.

L’anziano non alza la voce.

Non serve.

La sua lamentela è un sussurro che pesa più di un grido:

«Così il paese si spegne… un pezzo alla volta.»

E in quelle parole c’è tutto:

la memoria di ciò che era,

la tristezza di ciò che è,

e il timido desiderio che qualcuno, finalmente, si accorga di ciò che sta cadendo.

Perché le case abbandonate non sono solo muri che crollano.

Sono storie che rischiano di sparire.

Foto scattate a Cortabbio di Primaluna, 14 gennaio 2026

Christopher Anelli Manzoni