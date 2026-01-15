SONDAGGIO VN. FURTI IN VALLE: LETTORI PREOCCUPATI, ISTITUZIONI NEL MIRINO

VALSASSINA – Valsassinanews ha proposto ai lettori un nuovo tema che sta preoccupando profondamente la comunità: l’ondata di furti che sta colpendo la Valle. Case, appartamenti, baite, attività commerciali: il fenomeno sembra diffuso e continuo, e i lettori non hanno esitato a far sentire la propria voce.
FURTI IN VALLE: LETTORI PREOCCUPATI, ISTITUZIONI NEL MIRINO
Il sondaggio ha raccolto 312 voti, e il risultato più evidente è la forte sfiducia verso chi dovrebbe garantire sicurezza. Il 48% dei partecipanti (149 voti) ritiene che le istituzioni siano immobili, incapaci di rispondere con efficacia all’emergenza.
Un altro 29% (92 voti) afferma che “bisogna difendersi da soli”, segnale di un malessere crescente e di una percezione di abbandono.
Il 16% (51 voti) indica un problema ancora più delicato: “purtroppo molti ladri sono del posto”, una constatazione che aggiunge tensione sociale al tema.
Le posizioni minoritarie mostrano un misto di rassegnazione e distacco: il 3% (9 voti) considera i furti “un fenomeno ormai fisiologico”, il 2% (6 voti) non ha un’idea precisa, l’1% (4 voti) liquida tutto come “il solito magna-magna”, mentre un solo votante dichiara di non essere interessato.
Il quadro che emerge è chiaro: la comunità valsassinese vive un forte senso di insicurezza e chiede risposte concrete. La richiesta di maggiore presenza, prevenzione e interventi efficaci è evidente, così come la necessità di ricostruire fiducia tra cittadini e istituzioni.
|Risposta
|Percentuale
|Voti
|Istituzioni immobili
|48%
|149
|Bisogna difendersi da soli
|29%
|92
|Purtroppo molti ladri sono del posto
|16%
|51
|Fenomeno ormai fisiologico
|3%
|9
|Non ho idee precise in proposito
|2%
|6
|È sempre il solito magna-magna
|1%
|4
|L’argomento non mi interessa
|0%
|1
PROSSIMO SONDAGGIO: NUOVO SUPERMERCATO IN VALLE
Il nuovo tema lanciato da Valsassinanews riguarda l’arrivo di un nuovo punto vendita Iperal in Valle. Opportunità per il territorio o rischio per le piccole attività?
Il sondaggio sarà attivo fino a giovedì 22 gennaio. Invitiamo tutti i lettori a partecipare e a condividere idee e proposte sul tema.