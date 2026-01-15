CALCIO, DOLOMITI BELLUNESI-LECCO: VALENTE CERCA CONTINUITÀ

LECCO – Sabato 17 gennaio alle 14:30 torna in campo la Calcio Lecco, che affronta fuori casa le Dolomiti Bellunesi in un match valido per la 22esima giornata del campionato di Serie C, girone A.

I blucelesti arrivano alla partita reduci dalla vittoria casalinga per 1-0 contro la Triestina . Tre punti che valgono il terzo posto solitario a quota 41, a -1 dall’Union Brescia (secondo), mentre il Vicenza è in fuga con 53 punti. La formazione delle Dolomiti Bellunesi di mister Andrea Bonatti invece occupa il tredicesimo posto con 25 punti ed è reduce da una vittoria e un pareggio.