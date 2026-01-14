DERVIO. VENERDÌ 23 UNA SERATA SULLA SICUREZZA IN MONTAGNA CON CNSAS E CAI

DERVIO – La cultura della sicurezza in montagna torna al centro dell’attenzione con l’iniziativa “Vivere la montagna in sicurezza – Serata sulla sicurezza in montagna, prevenzione e gestione degli imprevisti”, in programma venerdì 23 gennaio alle 20:30 nella sala consiliare del Comune di Dervio.

L’appuntamento è organizzato dal CNSAS – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico, XIX Delegazione Lariana, Stazione Valsassina–Valvarrone, insieme al CAI – Club Alpino Italiano, sezioni di Dervio e Bellano. A portare la propria esperienza sul campo saranno anche le guide di Mountain Dream e Terre Alte Outdoor Experience, realtà attive nella formazione e nell’accompagnamento in ambiente montano …

> CONTINUA A LEGGERE su LARIO NEWS