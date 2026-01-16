NIDI, IL COMUNE REPLICA: “MINORANZA IN RITARDO, DAL 2026/27 ANCHE A BARZIO”

BARZIO – “La minoranza si accorge ora di un tema estivo, perché i Comuni devono pronunciarsi tra luglio e agosto (2025 in questo caso). Sindaco e assessore competente non a caso si confrontarono con alcuni genitori già in ottobre (non “alcune settimane fa”)”. Così risponde la maggioranza barziese alle critiche espresse dall’opposizione di Barzio nel Cuore sulla questione del bando regionale “Nidi Gratis Plus” – vedi articolo su VN.

“Assodato che per cinque anni l’amministrazione Arrigoni Battaia non pare aver fatto nulla per permettere ai barziesi di aderire a “nidi gratis” – spiega l’assessore Cesare Canepari -, noi eravamo consapevoli di alcuni meccanismi – non dipendenti dall’amministrazione – che non ci consentivano di aderire, già discusse dall’assessore in commissione parrocchiale nelle prime settimane di mandato (luglio 2024). Questi ostacoli sarebbero ora superati e nei frequenti colloqui con i referenti dell’asilo parrocchiale è già stata data la notizia che dal 2026/27 anche le famiglie di Barzio potranno sfruttare quella opportunità”.

